Внучка великого комика Чарли Чаплина и актриса из сериалов "Игра престолов", "Шерлок" и фильма "Аватар-2" Уна Чаплин заявила, что устала от того, что на экране "русские - плохие парни".

Об этом она сказала в интервью Independent, рассуждая о сценарии очередного фильма с русским злодеем и британским добряком.

36-летняя британская актриса призналась, что ее раздражают стереотипные шаблоны о России, когда речь зашла о шпионском мини-сериале "Госизмена". Ее партнерами по этому проекту Netflix стали Чарли Кокс и Ольга Куриленко. Героиня Уны оказалась в любовном треугольнике с мужем Адамом Лоуренсом, заместителем главы МИ-6, и бывшей русской шпионкой Карой в исполнении Куриленко.



Затертый сюжет о противостоянии русских злодеев и британских добряков разворачивается на фоне политического заговора. Чаплин заявила, что ее возмутил всем надоевший шаблон.

"Я так устала от того, что русские — плохие парни. Я даже не могу тебе сказать. Это похоже на то, может ли кто-нибудь придумать лучший стереотип, с которым мы могли бы согласиться? Будет здорово, когда идеологическая война, которая у нас сейчас с Россией, останется в прошлом", - заявила внучка Чарли Чаплина.

По словам Чаплин, этот опыт не пробудил в ней желания стать девушкой Бонда новой эры.

"Это не привлекает меня как концепция. Но я не знаю, сказала бы я этому проекту да или нет", — цитирует актрису Independent.

Ранее "Страна" писала, что миланский театр "Ла Скала" открыл новый сезон оперой "Борис Годунов". Это вызвало протесты украинцев.

Однако на премьере постановки итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что нужно разделять войну в Украине и русскую культуру.