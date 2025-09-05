Премьер-министр Болгарии Росен Желязков опроверг, что самолёт председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен подвергся атаке РФ посредством глушения GPS. Глава правительства назвал инцидент "рядовой ошибкой, связанной с более широкими последствиями войны в Украине".

Его слова приводит издание Politico.

"Нет необходимости расследовать ситуацию, поскольку эти нарушения не являются ни гибридными, ни киберугрозами", - заявил Желязков.

Он добавил, что подобные радиоэлектронные помехи стали обычным явлением с начала конфликта в Украине.

"К сожалению, это одно из побочных, но немаловажных последствий подобных конфликтов", — сказал он.

Болгарские власти также сообщили, что самолет был оснащен резервной электронной системой с использованием радиолучей, которая позволяла ему приземляться, а бумажные карты не требовались - вопреки утверждениям прессы.

Напомним, 1 сентября Financial Times написала, что Россия могла вывести из строя службы GPS на борту самолета главы Еврокомиссии, из-за чего она не могла приземлиться в аэропорту Болгарии. Пилот якобы кружил над аэропортом Пловдива около часа и в итоге принял решение садиться вручную, используя аналоговые карты.

Однако после публикации сервис Flightradar опроверг, что сбой вообще был.