В сервисных центрах МВД зафиксирован сбой из-за внеплановых технических работ в Национальной информационной системе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за сбоя могут наблюдаться перебои с регистрацией транспортных средств, приемом экзаменов и назначением надлежащего пользователя.

Отмечается, что осложнения могут наблюдаться также в онлайн-сервисах "Дии" и в Кабинете водителя.

Ранее мы рассказывали, что в конце апреля в Украине произошел масштабный сбой цифровых систем. Перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем. Сообщалось, что массово не работали платёжные терминалы, были проблемы с Google и Apple Pay. В пресс-службе "Дии" информировали, что сбой произошел "из-за технических обновлений в одном из крупных дата-центров".

А перед этим сайт и онлайн-сервисы "Укрзализныци" подверглись кибератаке, продажу билетов перевели в кассы.

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