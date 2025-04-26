Сегодня утром перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем.

С утра паблики пишут о невозможности расплатиться карточкой в столичном метро. В киевской мэрии уже заявили о проблемах у обслуживающего эти платежи "Ощадбанка".

Также пишут, что массово не работают платёжные терминалы, есть проблемы с Google и Apple Pay.

Также не работают сервисы "Новой почты". В компании пишут, что это связано "с трудностями на стороне подрядчика".

В пресс-службе заверили, что это не является хакерской атакой.

Народный депутат Украины Александр Федиенко предположил, что масштабный сбой в платёжных системах и "Дие" мог быть вызван проблемами на "очень крупном объекте".

"Судя по тому, что я вижу, не работает очень крупный инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика и так далее.

Бумажные документы вам сегодня не помешают", - написал он.

В свою очередь основатель "Монобанка" Олег Гороховский заявил, что сбой платёжных систем в Украине вызван хакерской атакой на один из крупных дата-центров.

В пресс-службе "Дии" написали, что сбой произошел "из-за технических обновлений в одном из крупных дата-центров".

Там отметили, что в настоящее время возобновляют работу сервисов.

"Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой", - говорится в сообщении.

Масштабный сбой цифровых систем в Украине произошел из-за отключения света.

Это вызвало проблемы у облачного провайдера De Novo, который обслуживает "Дию" и другие сервисы. Это подтвердил CMИ глава De Novo Дмитрий Бахмацкий.

По его словам, основная причина сбоя - отключение света в дата-центре. По словам Бахмацкого, речь о кибератаке не идет, проблемы возникли во время замены источников бесперебойного питания.

Напомним, в конце марта сайт и онлайн-сервисы "Укрзализныци" подверглись кибератаке, продажу билетов перевели в кассы.