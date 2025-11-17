Соединенные Штаты готовят законопроект о санкциях против стран, ведущих бизнес с Россией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

"Я слышал, что они (республиканские конгрессмены - Ред.) занимаются этим, и меня это устраивает. Они принимают законы, то есть республиканцы вносят законопроект, который очень жёсткий: он вводит санкции и так далее против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Они могут добавить к этому и Иран, как вы знаете, это я предложил. Так что любая страна, которая ведёт дела с Россией, будет подвергнута очень серьёзным санкциям", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что подобный закон готовят сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Но Трамп высказывался против его принятия.

В октябре мы писали, что в конгрессе США пытаются формировать законопроект о вторичных санкциях против РФ даже без поддержки Трампа.

