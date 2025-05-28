Введение 500%-ных пошлин на товары стран, торгующих с Россией, приведет к обратным результатам.

Так считает сенатор-республиканец Рэнд Пол.

"Если законопроект Линдси Грэма будет принят, это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, которые никогда ранее не наблюдались в нашей стране", - пишет он.

Пол называет "откровенно безрассудным" введение 500% вторичных тарифов для стран, которые торгуют с Россией.

По словам Пола, эти тарифы могут постепенно доходить до 1000%, согласно тексту законопроекта. Они распространяются не только на нефть и газ, но и на другие российские товары - уран, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию.

Сенатор пишет, что эти российские товары покупают такие союзники США как Израиль, Тайвань, Япония. Также российский сжиженный газ импортируют многие страны ЕС, включая Германию, Испанию и Бельгию. Да и сами Штаты покупают российский уран.

"Больше всего от этого закона пострадают Соединенные Штаты, как экономически, так и стратегически. В случае его реализации эти пошлины сделают торговлю США с большинством стран мира невыгодной, повысят цены для американских потребителей и создадут риск дальнейшего ослабления доллара. Наконец, это ухудшит наши отношения с целым рядом ключевых союзников на этапе, когда геополитика становится все более шаткой. США должны использовать своих союзников шире, чем когда-либо прежде, поскольку мы столкнулись с множеством неотложных трудностей, включая нежизнеспособный государственный долг в размере 36 триллионов долларов. Вместо этого опрометчивый законопроект толкнет многих наших союзников в объятия других торговых партнеров, включая Китай. Наконец, законопроект не убедит Россию просить мира в Украине. Более того, Москва будет рада дальнейшему размежеванию США с ключевыми торговыми партнерами. Законом о санкциях мы лишь отморозим себе уши назло России", - пишет сенатор.

По его мнению, Конгресс должен отклонить этот законопроект "и вместо этого сосредоточить свои усилия на продвижении реалистичных мирных переговоров в Украине".

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что решение о санкциях против России зависит от предложений Москвы о прекращении огня.

Мы анализировали в отдельном материале, почему для самих США проблематично введение вторичных санкций против стран, которые покупают российскую нефть.