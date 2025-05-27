Переговоры США и Европы о борьбе с уклонением России от санкций провалились.

Об этом говорится во внутреннем отчете МИД Германии, с которым познакомилась газета Süddeutsche Zeitung.

Согласно конфиденциальному документу, глава санкционного комитета ЕС Дэвид О'Салливан сетует на "полный развал трансатлантической координации по уклонению от санкций".

Поэтому больше нет никаких "совместных контактов". Сотрудничество стран "Большой семерки" в этом отношении также "потеряло динамику".

Как европейцы и американцы намерены договориться о дополнительном пакете санкций в этих обстоятельствах, остается загадкой, пишет газета.

"Тем более, что некоторые эксперты считают, что Трамп предпочел бы возобновить сотрудничество с Россией как можно скорее", - говорится в статье.

Между тем газета Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что ведущим странам ЕС пока не удается убедить США и другие европейские столицы снизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Еврокомиссия, Германия, Франция и Италия хотят включить эти ограничения в 18-ый пакет санкций, но не все остальные члены ЕС и партнеры по G7 поддерживают это.

На встрече министров финансов G7 на прошлой неделе председательствующая Канада предложила включить этот пункт в совместное заявление, но США выступили против и заявление не было согласовано.

Напомним, западные союзники пытаются продавить США на ужесточение санкций против России.

Но пока, как видим, разваливаются все предыдущие механизмы координации таких санкций.

Между тем сенатор Линдси Грэм заявил, что решение о санкциях против России зависит от предложений Москвы о прекращении огня.