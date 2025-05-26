Решение по законопроекту о вторичных санкциях против России будет зависеть от предложений по прекращению войны в Украине, которые представит в ближайшее время Москва.

Об этом заявил сенатор Линдси Грэм в открытом письме российскому лидеру Владимиру Путину, которое публикует газета The Wall Street Journal.

"Сенат готов к любому развитию событий. Я координировал работу над законопроектом о санкциях против России с момента его появления. Законопроект изолирует Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает. Те, кто поддерживают варварское вторжение, должны осознать все его последствия. Если Китай или Индия перестанут покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится. Законопроект о санкциях поддержали 82 сенатора (из 100). Как сказал на прошлой неделе сенатор Тун, если Путин продолжит играть в игры, Сенат примет меры. Президент Трамп попросил Владимира Путина предоставить документ с изложением требований для прекращения огня, чтобы устранить препятствия на пути к миру. В зависимости от ответа России мы будем знать, какой курс выбрать", – заявил Грэм.

Напомним, Сенат США пригрозил РФ 500%-ми тарифами при неприемлемых условиях для прекращения огня в Украине.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио хочет введения жестких санкций против РФ, но президент Дональд Трамп против.

В свою очередь газета The New York Times писала, что после разговора с Путиным Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на РФ и вводить жесткие санкции.