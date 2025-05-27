Президент США Дональд Трамп присматривается к введению санкциям против Москвы на этой неделе, поскольку он расстраивается из-за продолжающихся атак РФ по Украине и медленных темпов мирных переговоров.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, "знакомых с мыслями Трампа".

По словам собеседников издания, ограничения скорее всего не будут включать новые банковские санкции. Однако обсуждаются другие варианты давления на российского лидера Владимира Путина с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, в том числе на 30-дневное прекращение огня.

В то же время источники газеты отметили, что Дональд Трамп также может решить все же пока не вводить новые санкции или даже вообще прекратить какое-либо участие в переговорах по Украине.

"Трамп также устал от мирных переговоров и рассматривает возможность полного отказа от них, если последний толчок не сработает. Неясно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса, и будет ли Трамп продолжать оказывать военную поддержку Украине", - пишет издание.

Официально в Белом доме дают уклончивые ответы относительно дальнейших действий Вашингтона.

"Президент Трамп ясно дал понять, что он хочет, чтобы мирное соглашение было согласовано, - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии The Wall Street Journal. - Президент Трамп также умело сохранил все варианты на столе".

Издание отмечает, что до сих пор Трамп избегал ужесточения давления на РФ. И тому были три причины.

Во-первых, его неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по мнению Трампа, поощряет дальнейший конфликт, настаивая на санкциях. В воскресенье, когда он критиковал Путина, Трамп также раскритиковал Зеленского в посте в социальных сетях, в котором он сказал, что украинский лидер "не помогает своей стране, говоря так, как он это делает".

Во-вторых, Трамп считал, что дополнительные санкции против России не ограничат ее способность вести войну, но будут препятствовать усилиям по возрождению американо-российских экономических связей.

В-третьих, Трамп думал, что хорошо знает Путина, и что российский лидер положит конец войне в качестве личной услуги. Но нежелание Путина сдвинуться с места ухудшило мнение Трампа о нем.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп отстраняется от войны в Украине и не хочет давить на Путина, несмотря на критику в его адрес.

Подробнее о том, перед какой развилкой сейчас стоит Трамп, мы писали в нашем материале.