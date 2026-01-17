В Киеве поменяли правила перемещения и работы во время комендантского часа.

Об этом сообщает военная администрация столицы Украины на своих страницах в соцсетях.

Теперь гражданским лицам разрешено пешком или на частном транспорте, включая такси, перемещаться в "пункт несокрушимости" или домой. Это касается в том числе случаев, когда поезд прибыл с опозданием, а также ситуаций, когда людям нужно срочно найти тепло, свет или помощь.

"Пункты несокрушимости" отныне могут работать круглосуточно. Речь идёт как о муниципальных пунктах, так и о заведениях бизнеса, готовых обеспечивать тепло, электропитание, связь, воду и горячее питьё.

При этом патрулирование города усиливается, а при перемещении в период комендантского часа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для военнообязанных – военный билет.

Ранее МВД обнародовало правила передвижения во время комендантского часа.

Подробнее о новых правилах комендантского часа мы писали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается 1424-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 17 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

