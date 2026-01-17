Все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ, если будут передвигаться во время комендантского часа. По информации ведомства, движение во время комендантского часа без специальных пропусков однако разрешается только в направлении "пунктов несокрушимости" или пунктов обогрева.

Об этом объявило министерство внутренних дел Украины.

"Рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно следовать указаниям органов власти, ГСЧС и правоохранителей. Фактически такой подход применяется и во время воздушной тревоги. Указанные правила не упраздняют действующие ограничения, а только дополняют их", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство позволило в регионах, где введено чрезвычайное положение в энергетике (включая Киев), передвигаться в пункты обогрева во время комендантского часа.

Ранее СМИ также объясняли, что может означать введение режима ЧС в энергетике.

