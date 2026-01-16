Кабинет министров утвердил изменения, позволяющие регионам устанавливать гибкие правила комендантского часа во время чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. По сути сейчас эти исключения касаются только Киева, двух районов Киевской области и правого берега города Днепра.

Об изменениях сообщает вице-премьер-министр Алексей Кулеба в своём Telegram-канале.

Согласно нововведениям, граждане и частный транспорт смогут передвигаться ночью, чтобы добраться до пункта обогрева (по аналогии с укрытием во время тревоги), местные власти могут принять решение о работе такси и общественного транспорта, а для бизнеса, который официально выполняет функции пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать круглосуточно.

При этом, чтобы работать как пункт несокрушимости, бизнес должен соответствовать ряду критериев: иметь автономное питание, отопление, стабильную связь, зарядку устройств, бесплатную воду и чай. Это могут быть магазины, аптеки, АЗС, кафе и рестораны, торговые и бизнес-центры.

Ранее СМИ объясняли, что может означать введение режима ЧС в энергетике.

Сколько стоит обеспечить автономный свет и отопление в квартире в условиях блэкаутов, мы разбирались в отдельном материале.