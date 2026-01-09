Половина многоквартирных домов Киева - а это почти 6 тысяч зданий - остались без отопления из-за ночной атаки РФ.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

По его словам, в городе также наблюдаются перебои с водоснабжением.

"Коммунальщики обеспечили социальные учреждения - в частности, больницы и роддома - мобильными котельными. Вместе с энергетиками они работают над восстановлением электро- и теплоснабжения в дома киевлян. Мы делаем всё, чтобы восстановить их как можно скорее. Но комбинированная атака на Киев прошлой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы", - написал Кличко.

Он отметил, что городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, а погодные условия, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными.



Поэтому мэр призвал жителей столицы по возможности временно покинуть город.

Ранее в Верховной Раде сообщили, что во многих районах Киева после массированного ночного обстрела работники коммунальных служб получили указание слить воду из внутридомовых систем, а отопление вернут только при плюсовой температуре.

Как мы писали, в Киеве вследствие налета повреждены 20 жилых домов. Также пострадало посольство Катара.

За последними новостями об этой атаке можно следить в нашем онлайне.