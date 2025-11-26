НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА, которая украла более 140 миллионов гривен. Эти средства предназначались для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, весной 2023 года участники группы определили объекты, подлежащие восстановлению за бюджетные средства. Они искусственно завысили стоимость оборудования и работ, сымитировали конкуренцию на торгах и обеспечили победу в тендере подконтрольной фирмы, которой руководил одноклассник одного из чиновников. Несмотря на отсутствие надлежащей проектной документации с фирмой заключили контракт стоимостью более 200 миллионов гривен на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидовом и Украинском. И хотя сами котельные поставили, подключили из них только две, но и те не работали из-за некачественных работ.

Следующий этап схемы реализовали в Святогорске под предлогом восстановления водоснабжения и водоотвода. По договорам деньги перечислялись за работы, которые не выполнялись или производились кустарным методом: без разрешений, проектов и с грубыми нарушениями норм. Чтобы скрыть преступление, участники группы подделывали акты выполненных работ, безосновательно продлевали сроки договоров и давили на руководителей коммунальных предприятий, чтобы те приняли объекты на баланс.

В результате государство понесло убытки на сумму более 140 миллионов гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению, а жители прифронтовых городов остались зимой без отопления и питьевой воды.

Ранее мы писали, что Донецкая ОВА хотела в 2025 году израсходовать почти 355 миллионов гривен на ремонт дорог коммунальной собственности, в то время как в 2024-м сумма составляла 30 миллионов.

Также мы рассказывали, что летом, когда от Покровска Донецкой области до линии фронта оставалось 20 километров, в городе высаживали цветы на клумбах.