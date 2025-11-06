В Киеве пропали арестованные средства и глава отделения Дарницкого управления полиции Юрий Рыбянский, который за них отвечал.

Об этом сообщило в Фейсбуке столичное управление Национальной полиции.

Как заявили правоохранители, поначалу сразу после исчезновения они открыли дело по статье об убийстве.

"Начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве не вышел на службу и не выходит на связь. Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно приступили к поиску полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство с пометкой "без вести пропавший"). Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. В ходе проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств. Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществляться Государственным бюро расследований", - сказано в публикации.

По информации СМИ, вместе с Рыбянским пропали 400 тысяч долларов.

Спустя час правоохранители рассказали, что пропавшего полицейского уже задержали в Ровенской области.

"В настоящее время ведутся немедленные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ДБР", - говорится в сообщении.

Недавно мы писали о том, что в Киеве двое полицейских получили подозрение в превышении служебных полномочий за избиение мобилизованного.

Также мы сообщали, что в Одессе 30-летний сержант полиции ограбил автозаправку.