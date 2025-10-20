В Киеве двое полицейских получили подозрение в превышении служебных полномочий за избиение мобилизованного.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Правоохранители доставили в бусе мобилизованного к Голосеевскому ТЦК, а затем избили, хотя мужчина "лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления".

Государственное бюро расследований заявляет, что накануне мужчина распылил против них газовый баллончик. Видимо, за это его и решили избить правоохранители: нанесли не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу.

Полицейским грозит до восьми лет тюрьмы.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее мы рассказывали, что в Черкасской области сотрудники ТЦК избили ветерана войны с инвалидностью.

Также мы писали, что в Запорожье полицейские скрутили парня и увезли в неизвестном направлении. Позже его нашли в ТЦК. Как сообщили родственники, молодой человек прошел медкомиссию и уже отправился в учебный центр.

