В Киеве двое полицейских получили подозрение за избиение мобилизованного. Видео
В Киеве двое полицейских получили подозрение в превышении служебных полномочий за избиение мобилизованного.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Правоохранители доставили в бусе мобилизованного к Голосеевскому ТЦК, а затем избили, хотя мужчина "лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления".
Государственное бюро расследований заявляет, что накануне мужчина распылил против них газовый баллончик. Видимо, за это его и решили избить правоохранители: нанесли не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу.
Полицейским грозит до восьми лет тюрьмы.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Ранее мы рассказывали, что в Черкасской области сотрудники ТЦК избили ветерана войны с инвалидностью.
Также мы писали, что в Запорожье полицейские скрутили парня и увезли в неизвестном направлении. Позже его нашли в ТЦК. Как сообщили родственники, молодой человек прошел медкомиссию и уже отправился в учебный центр.
