В Улановской общине Сумской области произошёл конфликт местного жителя с военкомами.

Кадры инцидента опубликовали украинские телеграм-каналы.

Жительница общины разместила это видео на странице общины в Фейсбуке, заявив, что на её сына "налетели" сотрудники ТЦК с участковым полицейским и, не предъявив документы, стали заламывать ему руки, а когда жена задержанного начала снимать происходящее – брызнули в неё и её мужа из газового баллончика.

По словам женщины, задержанного отвезли в местный ТЦК, где избили, а потом бросили в подвал. Там мужчине стало плохо, его забрала приехавшая "скорая".

Областной центр комплектования армии опубликовал свою версию событий: гражданину предложили поехать в ТЦК, поскольку он "нарушил учёт". На это мужчина стал угрожать военкомам и полицейскому, используя нецензурную лексику.

"В случае отказа нарушителя военного учёта проследовать в ТЦК работник полиции имеет полное право его задержать", – говорится в сообщении.

Отметим, что на кадрах чётко видно, что силу к задержанному применяют не полицейский, а служащие центра комплектования, которые на это права не имеют. Также заметно, что по возрасту мужчина, против которого применили силу несколько человек в камуфляже, явно старше 50 лет.

ОблТЦК подтвердил, что в настоящее время мужчина находится в больнице, но не в связи с насилием со стороны подчинённых, а из-за "признаков эпилепсии".

Ранее нардеп Анна Скороход заявила, что в Украине продолжится насильственная мобилизация, несмотря на введение обязательной видеофиксации действий для военкомов.

Война в Украине продолжается 1309-й день. Последние новости с ключевыми событиями среды, 24 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Во вторник поступили новости о продвижении армии РФ на нескольких участках в Днепропетровской области и на запорожско-днепровском фронте. В целом можно отметить, что в сентябре на втором направлении противник наступает интенсивно. ВСУ продолжают атаковать объекты на территории РФ дронами.

