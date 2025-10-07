Салтовский районный суд Харькова огласил приговор бывшему сотруднику Слободского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, военнослужащему Сергею Воловику за избиение учителя истории Юрия Федяя во время проверки учетных документов. По статье о хулиганстве ему назначили наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Об этом сообщают харьковские СМИ.

Также суд частично удовлетворил иск потерпевшего: тот требовал с военкома 300 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб, но согласно вердикту судей Воловик должен выплатить 150 тысяч. Кроме того, с Воловика взыщут 21 тысячу гривен расходов на адвоката и 3 тысячи судебного сбора за потерпевшего.

К слову, когда журналист "Суспильного" вежливо попросил Воловика прокомментировать решение суда, тот выбил из его рук телефон.

Напомним, в начале мая военком дважды ударил молодого мужчину в живот при проверке документов. Этот инцидент попал на видео и вызвал большой резонанс в обществе.

Вскоре выяснилось, что жертвой сотрудника ТЦК был учитель истории, прав человека и предмета "Защита Отечества", классный руководитель 8-го класса. Он имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК спокойно предоставил соответствующие документы, но всё равно был избит ни за что.