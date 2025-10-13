Пенсионный фонд Украины (ПФУ) добавил возможность онлайн-записи на видеоидентификацию, которую пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях или за границей, должны пройти до 31 декабря 2025 года. Это необходимо для сохранения выплат.

На портале электронных услуг ПФУ во вкладке "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи" теперь доступна обновлённая онлайн-форма.

В частности, получатели пенсий, которые временно проживают за границей, могут указать это в форме, поставив соответствующую отметку и записаться на видеоидентификацию.

А пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, также могут воспользоваться сервисом, но без отметки о проживании за пределами Украины.

Пенсионный фонд публикует подробный алгоритм действий для онлайн-записи на видеоидентификацию, с которым можно ознакомиться на скриншотах.

Напомним, пенсионеров, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях Украины, обязали до 31 декабря 2025 года пройти физическую идентификацию. Если они не успеют и не пройдут данную процедуру, им перестанут начислять пенсии.

Также мы писали. что в мае изменились правила получения пенсий украинцами, живущими на оккупированных территориях и выехавшими за границу.