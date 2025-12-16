В Святогорске Донецкой области и восьми окрестных селах объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

Об этом сообщает местная городская военная администрация.

Решение принималось во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Так, обязательная эвакуация семей с детьми касается таких населенных пунктов:

Святогорск;

Богородичное;

Татьяновка;

Долина;

Краснополье;

Мазановка;

Маяки;

Сидоровое;

Пришиб.

Ранее сегодня стало известно, что в Святогорске закрылось последнее отделение "Новой почты".

Между тем, согласно карте Deep State, расстояние от города до линии фронта составляет около 10 км.

Напомним, недавно мы сообщали, что значительно возросло число людей, которые приняли решение выезжать из Славянска и Краматорска в Донецкой области.

