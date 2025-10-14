В связи с обострением ситуации в Купянском районе на востоке Харьковской области расширена зона обязательной эвакуации семей с детьми.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов у себя в телеграм-канале.

По его словам, на заседании совета обороны области приняли решение об принудительной эвакуации семей с детьми из 27 населённых пунктов Великобурлукской, 6 – Ольховатской и 7 – Шевченковской территориальных общин.

Всего предполагается вывезти в более безопасные места 601 ребёнка из 409 семей.

Ранее власти увеличили зону обязательной эвакуации семей с детьми в Днепропетровской области.

Война в Украине продолжается 1329-й день. Последние новости с ключевыми событиями вторника, 14 октября 2025 года, у нас – в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, войска Украины и РФ продвинулись на добропольском выступе в Донецкой области. На лиманском направлении неприятель продвинулся трёхкилометровым фронтом вблизи села Торского к северу от Ямполя. Также зафиксировано продвижение россиян в районе посёлка Песчаного к востоку от Купянска.

