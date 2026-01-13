Торговые сети Novus и "Сильпо" подтвердили информацию телеграм-каналов и пользователей соцсетей о том, что приостанавливают работу некоторых супермаркетов в Киеве из-за длительных отключений света.

Об этом сообщили пресс-службы компаний в своих социальных сетях.

Количество закрытых магазинов в публикациях не уточняется.

"Даже в дни продолжительных отключений электроэнергии мы стараемся быть рядом, чтобы у вас была возможность прийти за продуктами, подзарядить гаджеты и согреться. Однако из-за низкой температуры и частичных блэкаутов оборудование в отдельных супермаркетах иногда выходит из строя. В таких случаях супермаркет может быть ненадолго закрыт", - заявили в "Сильпо".

Novus и "Сильпо" просят посетителей заранее уточнять, работает ли конкретный супермаркет.

А жители Ирпеня Киевской области рассказывают, что из-за отсутствия света фактически во всем городе закрываются некоторые супермаркеты.

В свою очередь в сети АТБ заверили, что все её магазины в Киеве и области работают в штатном режиме.



"Торговые объекты компании оснащены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет обеспечивать бесперебойную работу даже в случае перебоев с электроснабжением", - сообщили в компании.

Ранее мы сообщали, что сегодня ночью и утром российская армия нанесла массированные воздушные удары по Украине с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет.

Напомним, летом 2024 года киевляне сталкивались с проблемами при оплате банковскими картами. Во время отключений электричества почти сразу пропадали мобильная связь и интернет, из-за чего POS-терминалы в магазинах не работали.