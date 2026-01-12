Жители Киева жалуются на температуру в квартирах +10 градусов и свет по два часа в сутки.

В частности, жительница дома 37 по проспекту Лобановского сообщила, что в многоэтажку, где нет отопления с 8 января и вообще нет газа, электроэнергия подается от 18 минут до 2 часов в сутки, что делает невозможным обогрев, приготовление пищи и нагрев воды.

По ее словам, в квартирах температура около +10°C.

Отметим, что дом находится в Соломенском районе, где, согласно информации ДТЭК, действуют не аварийные, а плановые отключения.

В свою очередь жительница дома на улице Бойчука (Печерский район) Станислава Билкова сообщает на своей странице в Фейсбуке, что отопления в нем нет с 8 января, электричество дали вчера, но сегодня опять отключили. В квартирах, по ее словам, +5 градусов.

При этом, рассказывает киевлянка, дозвониться невозможно ни в ЖЭК, ни в другие службы, отвечающие за ситуацию.

Отметим, о невозможности дозвониться при длительном отсутствии света или отопления в управляющие компании или на горячую линию КГГА 1551 сообщают практически во всех районах города.

Тем временем народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко опубликовал фото закрытого из-за отсутствия света супермаркета в Киеве.

По словам нардепа, из-за слишком длинных отключений генераторы в супермаркетах не справляются, выходят из строя и остаются без горючего.

Между тем компания ДТЭК прогнозирует, что завтра, 13 января, отключения света в Киеве будут от 8,5 до 15,5 часов в сутки. В среднем света у киевлян не будет по 12 часов.

Одновременно с публикацией графиков на завтра ДТЭК по команде "Укрэнерго" ухудшил графики для групп, которые сейчас без света – им продлили отключения на 0,5-1,5 часа.

Напомним, серьёзные проблемы в энергетике столицы начались после обстрела в ночь на 9 января, когда больше половины домов оказалось без тепла. А мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей выезжать из города.

Ранее эксперт по энергетике сообщил, что в некоторых многоэтажках Киева разорвало внутридомовые трубы системы отопления, потому что после обстрела и остановки подачи тепла на прошлой неделе в домах не слили воду.

Позавчера премьер-министр Юлия Свириденко пообещала до конца дня полностью восстановить подачу тепла в Киеве. Этого не произошло.

Накануне Свириденко перенесла срок нормализации работы коммунальных служб на четверг, заявив, что для улучшения ситуации "нужно время".

Подробнее о ситуации со светом и теплоснабжением в Киеве мы писали в отдельном материале.