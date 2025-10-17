Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом планирует поднять вопрос о расширении военной поддержки США.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным издания, украинский глава намерен добиваться не только поставок дальнобойных ракет Tomahawk и усиления систем противовоздушной обороны, но и увеличения обмена разведданными между США и Украиной.

Киев же, якобы, рассчитывает, что это позволит его вооружённым силам наносить более прицельные удары по энергетическому сектору России.

Источники в украинских и американских политических кругах также отмечают, что Украина стремится приобрести оборудование для модернизации существующих систем вооружений, включая истребители F-16, которые уже находятся на вооружении украинских ВВС.

Подчеркивается, что речь идёт не только о поставках новых самолётов, но и о повышении боевых возможностей уже полученных машин.

В то же время западные СМИ пишут, что Трамп в преддверии встречи с Зеленским не намерен соглашаться на передачу Киеву ракет Tomahawk.

