В Братиславе горит нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который перерабатывает российскую нефть, поступающую по нефтепроводу "Дружба".

Кадры выброса пламени опубликовали местные телеграм-каналы.

НПЗ принадлежит венгерской компании MOL. Чрезвычайное происшествие на промышленном объекте произошло в тёмное время суток.

Напомним, на днях произошли взрывы на крупнейшем венгерском НПЗ, перерабатывающий нефть из РФ, а также на принадлежащем российскому Лукойлу НПЗ в Румынии.

Также .

Война в Украине идет 1337-й день. Мы следим за последними новостями среды, 22 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Запорожской области войска РФ пошли на штурм и прорвались в Малую Токмачку - село на подступах к городу Орехову. Эксперты считают это событие громким звоночком для командования ВСУ. Также российские войска нанесли удары по Славутичу в Киевской области и по соседней Черниговщине. После этого весь север области и сам Чернигов снова остались без света.

