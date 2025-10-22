В Словакии загорелся НПЗ, перерабатывающий нефть из России. Фото
В Братиславе горит нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который перерабатывает российскую нефть, поступающую по нефтепроводу "Дружба".
Кадры выброса пламени опубликовали местные телеграм-каналы.
НПЗ принадлежит венгерской компании MOL. Чрезвычайное происшествие на промышленном объекте произошло в тёмное время суток.
Напомним, на днях произошли взрывы на крупнейшем венгерском НПЗ, перерабатывающий нефть из РФ, а также на принадлежащем российскому Лукойлу НПЗ в Румынии.
Также .
Война в Украине идет 1337-й день. Мы следим за последними новостями среды, 22 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Запорожской области войска РФ пошли на штурм и прорвались в Малую Токмачку - село на подступах к городу Орехову. Эксперты считают это событие громким звоночком для командования ВСУ. Также российские войска нанесли удары по Славутичу в Киевской области и по соседней Черниговщине. После этого весь север области и сам Чернигов снова остались без света.
