Красные линии Пекина. Китай озвучил Штатам условия для сохранения торгового перемирия
Китай озвучил Соединенным Штатам свои условия для сохранения торгового перемирия.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Посол КНР в США Се Фэн назвал такие красные линии Пекина:
- Не вмешиваться в вопрос Тайваня.
- Воздерживаться от давления по теме демократии и прав человека.
- Не ставить под сомнение политическую систему Китая.
- Уважать право Китая на собственное экономическое развитие.
Заявление он сделал на мероприятии Американско-китайского делового совета, его публикует посольство. И добавил, что "самое важное - уважать основные интересы и главные проблемы друг друга".
Фэн заявил, что "все конфликты, будь то конфликты по поводу тарифов, промышленности или технологий, приведут только к тупику".
Ранее сообщалось, что Штаты и Китай создадут каналы военного сотрудничества для деэскалации возможных конфликтов.
Напомним, в конце октября президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Южной Корее.
Некоторые западные СМИ назвали встречу неудачной для Вашингтона, однако сам Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином была "замечательной для обеих наших стран".
О том, как повлияет на войну в Украине встреча Трампа и Си Цзиньпина, мы писали в отдельном материале.