Китай озвучил Соединенным Штатам свои условия для сохранения торгового перемирия.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Посол КНР в США Се Фэн назвал такие красные линии Пекина:

Не вмешиваться в вопрос Тайваня. Воздерживаться от давления по теме демократии и прав человека. Не ставить под сомнение политическую систему Китая. Уважать право Китая на собственное экономическое развитие.

Заявление он сделал на мероприятии Американско-китайского делового совета, его публикует посольство. И добавил, что "самое важное - уважать основные интересы и главные проблемы друг друга".

Фэн заявил, что "все конфликты, будь то конфликты по поводу тарифов, промышленности или технологий, приведут только к тупику".

Ранее сообщалось, что Штаты и Китай создадут каналы военного сотрудничества для деэскалации возможных конфликтов.

Напомним, в конце октября президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Южной Корее.

Некоторые западные СМИ назвали встречу неудачной для Вашингтона, однако сам Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином была "замечательной для обеих наших стран".

О том, как повлияет на войну в Украине встреча Трампа и Си Цзиньпина, мы писали в отдельном материале.