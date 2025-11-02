Министр войны США Пит Хегсет встретился с министром обороны Китая Дон Джуном. Стороны договорились создать каналы военного сотрудничества для деэскалации возможных конфликтов в будущем.

Об этом Хегсет сообщил в соцсети X.

По словам главы Пентагона, после встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином он провел "не менее позитивную" встречу со своим китайским коллегой.

"После исторической встречи президента Трампа с председателем Си в Южной Корее, у меня была столь же позитивная встреча с моим коллегой, министром национальной обороны Китая адмиралом Дон Джуном в Малайзии. И мы снова поговорили вчера вечером. Мы с адмиралом согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения - лучший путь для наших двух великих и сильных стран. Мы с адмиралом Дуном также согласились, что нам следует создать каналы взаимодействия между военными для деконфликта и деэскалации любых возникающих проблем. В ближайшее время у нас состоятся новые встречи на эту тему", - написал министр.

Ранее мы сообщали, что на встрече в Южной Корее Трамп и Си договорились о совместной работе над урегулированием войны в Украине.

Напомним, некоторые западные СМИ назвали встречу провальной для Вашингтона.