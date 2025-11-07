Министерство коммерции Китая оперативно одобрило заявки местных экспортеров на выдачу лицензий для экспорта полупроводников и предоставил исключения для отвечающего требованиям экспорта. Это было сделало для содействия восстановлению поставок от компании Nexperia China.

Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление ведомства.

Официальный представитель Минкоммерции Хэ Ядун на пресс-конференции заявил, что действия властей доказывают ответственное отношение Китая к сохранению стабильности и безопасности глобальных производственно-сбытовых цепочек в полупроводниковой отрасли. Он добавил, что вмешательство Нидерландов во внутренние дела компании Nexperia привнесло хаос в эти глобальные цепочки.

"Китай надеется, что нидерландская сторона в интересах сохранения общей ситуации в китайско-нидерландских и китайско-европейских торгово-экономических связях, а также стабильности и безопасности производственно-сбытовых цепочек проявит ответственность и будет двигаться навстречу Китаю, прекратит вмешательство во внутренние корпоративные дела и найдет конструктивное решение проблемы Nexperia", - сказал Хэ Ядун.

12 октября Нидерланды применили к компании Nexperia так называемый закон о доступности товаров, в результате чего суд в Амстердаме отстранил главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей и назначил вместо него временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ Китай ввел экспортные ограничения для Nexperia, запретив подразделению компании в КНР вывозить компоненты за пределы страны. Предприятия Nexperia в Китае прекратили сотрудничество с голландским офисом.

Напомним, США еще при Джо Байдене повысили тарифы на полупроводники, батареи и другие товары из Китая. Китай отреагировал введением ограничений на продажу Америке ключевых минералов и электроники.

Сейчас к торговой войне США против КНР активно подключился Евросоюз. В ответ в октябре Китай ограничил экспорт своих чипов и полупроводникового оборудования из соображений национальной безопасности.