Самый большой и старейший в мире айсберг под названием А23а начал движение в Антарктиде впервые за более чем три десятилетия. Его площадь составляет почти 4000 квадратных километров, что примерно в три раза превышает размер Нью-Йорка.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ученых.

Сообщается, что с момента откола от шельфового ледника Фильхнер-Ронне в Западной Антарктиде в 1986 году айсберг, на котором когда‑то располагалась советская исследовательская станция, оказался на мели в море Уэдделла. Судя по недавним спутниковым снимкам, айсберг весом почти в триллион тонн быстро дрейфует мимо северной части Антарктического полуострова под воздействием сильных ветров и течения.

По словам гляциолога Британской антарктической службы Оливера Марша, движущийся айсберг такого размера является редкостью, поэтому ученые будут внимательно следить за его траекторией. A23a, скорее всего, попадет в Антарктическое циркумполярное течение, которое понесет его к Южному океану по пути, известному как "аллея айсбергов".

Спутниковое фото айсберга

"Со временем он, вероятно, просто стал немного тоньше и приобрел дополнительную плавучесть, которая позволила ему оторваться от дна океана и плыть по океанским течениям", - сказал Марш.

По словам ученого, A23a может снова сесть на мель у острова Южная Георгия, что создаст проблему для дикой природы Антарктиды. Миллионы тюленей, пингвинов и морских птиц размножаются на острове и кормятся в окружающих водах, но айсберг может стать препятствием.

В 2020 году еще один гигантский айсберг под названием А68 вызвал опасения угрозой столкновения с Южной Георгией, нарушая жизнь на морском дне и перекрывая доступ животных к пище. Катастрофы не случилось, поскольку айсберг распался на более мелкие куски. Такая судьба может ждать и A23a.

"Айсберг такого масштаба может жить довольно долгое время в Южном океане, даже несмотря на то, что там намного теплее, и он может продвинуться дальше на север, в сторону Южной Африки, где будет мешать судоходству", - добавил Марш.

Ранее мы сообщали, что, по данным ученых, арктический лед может исчезнуть. Арктика переходит в состояние, которого не было три миллиона лет, и может растаять уже к 2030 году. Ледники исчезают везде, уровень моря становится выше.

Напомним, в прошлом году в Антарктиде был зафиксирован новый температурный рекорд. Средняя температура на ледовом континенте была выше обычной на 35 градусов и составляла около -15.