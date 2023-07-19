Крупнейший в мире айсберг под названием А23а начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды после более чем 30 лет после откола от ледника.

Об этом сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

По наблюдениям ученых, айсберг двигается со скоростью более 150 км в месяц. Он направляется по направлению к морю Уэдделла в Южном океане. Площадь айсберга составляет примерно 4170 квадратных метров, что почти в пять раз больше площади Киева.

В Южном океане, согласно оценкам специалистов, в течение года может присутствовать до 100 тысяч айсбергов. Ученые многих стран постоянно следят за их передвижением, так как они представляют потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов, а также интересны с точки зрения влияния на экологию.

А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году вместе с двумя другими гигантскими айсбергами, на одном из которых располагалась сезонная научная база. Долгое время он разворачивался на одном месте, показывая незначительный дрейф.

Теперь будущее айсберга, по словам ученых, зависит от многих факторов: воздействия течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном итоге дни жизни айсберга сочтены: он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году, считают в институте.

Ранее мы сообщали, что от ледника в Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Одессу.

Также мы писали, что арктический лед может исчезнуть. По данным ученых, Арктика переходит в состояние, которого не было 3 миллиона лет, и может растаять уже к 2030 году. Ледники исчезают везде, уровень моря становится выше.