Китайцы поставили мировой рекорд скорости для поездов с магнитной левитацией (маглев): платформа разогналась до 700 км/ч за 2 секунды.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Команда по магнитной левитации Национального университета оборонных технологий Китая разогнала тестовый аппарат массой в одну тонну до 700 км/ч всего за 2 секунды на 400-метровом треке. Это стало рекордной скоростью для сверхпроводящих электромагнитных маглев-систем такого класса. На достижение этого результата ушло 10 лет исследований и разработок.

Технология рассматривается как основа для вакуумного трубопроводного транспорта со скоростями до 1000 км/ч и выше, а также как метод электромагнитного разгона для космических аппаратов. Китайская компания Galactic Energy уже работает над первой в мире маглев-платформой для пуска ракет с планируемым запуском к 2028 году. Идея заключается в том, чтобы ускорять ракету до сверхзвуковой скорости ещё до включения двигателей, что позволит удвоить полезную нагрузку и существенно сократить стоимость запусков.

