В Китае разработали реактор для тяжелых судов, работающий на расплавленной соли тория. Это топливо считается более безопасным по сравнению с ураном и не требует воды для охлаждения реактора.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Китайские ученые впервые продемонстрировали, что торий можно использовать в качестве ядерного топлива в действующем реакторе. Долгое время эта технология считалась лишь теоретически возможной, теперь же ее воплотили на практике. Она может стать основой для нового поколения атомной энергетики.

Прорыв связан с экспериментальной установкой, построенной Шанхайским институтом прикладной физики при Академии наук КНР. Исследователи заявили, что после загрузки активной зоны торием им удалось подтвердить, что цикл с участием этого элемента стабилен в условиях работающего солевого реактора.

В отличие от обычных энергетических блоков, где охлаждение обеспечивает вода, реакторы с расплавленной солью работают при высоких температурах и атмосферном давлении. Это снижает нагрузку на компоненты и исключает риск аварий, связанных с паром. Реактору не нужно внешнее охлаждение.

В статье отмечается, что в случае успешного внедрения реактора может произойти "революция в коммерческом судоходстве".

По информации издания, новый реактор могут установить на проектируемом контейнеровозе, который должен стать самым крупным в мире. Судно сможет брать на борт 14 тыс. морских контейнеров. Его планируют оснастить дополнительным дизельным генератором, но основной реактор будет ториевым жидкосолевым и сможет достигать тепловой мощности 200 МВт. Это соответствует мощности ядерного реактора S6W, используемого на американских подлодках класса Seawolf.

Ожидается, что этап проектирования судна с ториевым реактором завершится в 2026 году.

Программа с ториевым реактором стартовала в 2011 году и прошла путь от лабораторных исследований до инженерной отработки основных компонентов. Вся новая технология — от конструкции реактора до подготовки топлива — разработана внутри Китая и уже адаптирована для опытного промышленного применения.

