В России подготовили несколько сценариев применения FPV-дрона "Судного дня" для мониторинга радиационного заражения в случае ядерных ударов,

Об этом сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в интервью ТАСС.​

Кузякин объяснил, что главная опасность после ядерного удара - не взрыв, а радиоактивная пыль, которая быстро распространяется по планете неравномерными полосами, как это было после аварии в Чернобыле. В первые часы радиация особенно высока, поэтому важно оперативно эвакуировать людей, организовать временные пункты и безопасные маршруты для техники и населения.

Для этого может применяться дрон "Судного дня", который является частью проекта "Хруст" и предназначен для контроля уровня загрязнения окружающей среды после возможного применения ядерного оружия.

Дрон способен работать в экстремальных условиях с временем полета до 20 минут при активном маневрировании. Дальность его работы составляет от 500 метров в зонах сплошного заражения до 2 километров в зонах переменного заражения. Система может функционировать из бронированной герметичной техники и в движении, что позволяет операторам вести разведку без выхода наружу.

Также беспилотник оснащается датчиками отравляющих веществ или специальными дозиметрами, которые предупреждают пилота о превышении безопасного уровня радиации.

Ранее мы сообщали, что российская армия начала применять новую тактику для обнаружения украинских экипажей FPV-дронов.

Также у ВС РФ появились новые "Шахеды", способные поражать движущиеся цели.







