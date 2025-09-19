Россияне будут наращивать количество "Шахедов" с динамическим изменением точки прицеливания.

Об этм пишет волонтёр и основательница проектов поддержки аэроразведки Мария Берлинская в своём телеграм-канале.

"Что это означает на простом языке? Раньше "Шахед" летел по задней координате. И если у вас стоит на земле дорогая установка ПВО, скопление людей – вам достаточно быстро переехать на несколько сотен метров, разбежаться – и всё. А сейчас "Шахед", по сути, сразу начинает "видеть" изменение расположения объекта и корректировать полёт именно туда. Это увеличивает эффективность применения "Шахедов" в разы", – написала она.

Ранее Берлинская говорила, что тысячи ударных дронов РФ будут круглосуточно охотиться за людьми во всех городах Украины.

Война в Украине продолжается 1304-й день. Последние новости с ключевыми событиями 19 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1303-го дня. В четверг войска РФ снова продвинулись на купянском направлении: в районе деревень Кондрашовки и Степной Новосёлки. Мониторинговые каналы также зафиксировали продвижение противника в районе Новоивановки, что на границе Запорожской и Днепропетровской областей. А украинские военные сообщили о заходе россиян в западную часть Покровска.

