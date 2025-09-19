На стадионе во Львове представили огромный украинский подводный дрон с дальностью до 2000 км. Он получил название "Toloka".

Его показали в рамках крупнейшего в мире инвестсамита оборонных технологий Defense Tech Valley 2025, где демонстрировали новейшие разработки для военной сферы.

Было показано три модификации подводного дрона TLK 1000, длина которых колеблется от 4 до 12 метров.

Производитель заявляет, что аппараты способны поражать объекты на дистанции до 2000 км и нести до 5 тонн полезной нагрузки.

Презентация подчеркнула прогресс в оборонных технологиях Украины и демонстрирует стремление украинских производителей расширять функционал беспилотных систем.

Напомним, Украина и Польша планируют создать совместную оперативную группу по беспилотникам, включающую представителей вооруженных сил обеих стран. Задачи группы будут включать интеграцию инновационных технологий, укрепление совместимости между ВС Украины и Польши, а также обеспечение соответствия стандартам НАТО.

Ранее мы сообщали, что Украина начала производство специальных патронов для поражения ударных БПЛА, управляемых оператором в режиме реального времени.