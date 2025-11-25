Китай ускоренно внедряет искусственный интеллект в производство и логистику, стремясь закрепиться как мировая фабрика на десятилетия вперед и надолго обогнать США.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

По информации издания, ИИ уже управляет ключевыми производственными процессами в Китае от проектирования одежды до выпуска бытовой техники и работы портов.

Такая модель экономики позволяет производить товары быстрее, дешевле и с минимальным участием людей. На предприятиях Midea операции, которые раньше занимали 15 минут, теперь выполняются за 30 секунд. Заводы Baosteel переходят к формату "темных фабрик", где работа идет круглосуточно почти без вмешательства человека. В портах ИИ ускоряет и оптимизирует обработку грузов. В Тяньцзине планирование операций сократилось с суток до десяти минут, а численность персонала уменьшилась почти на 60%. Масштабное внедрение таких систем помогает Китаю компенсировать рост зарплат, дефицит рабочих рук и внешнее давление на экспорт.

"Дизайнер одежды сообщает, что благодаря ИИ время, необходимое для изготовления образца, сократилось более чем на 70%. Стиральные машины в глубинке Китая производятся под управлением "фабричного мозга" ИИ. В одном из крупнейших портов Китая контейнеры для перевозки грузов мчатся на беспилотных грузовиках, и практически не видно ни одного работника, а планирование работы порта осуществляется с помощью ИИ. Руководители, вовлеченные в эти усилия Китая, сравнивают будущее заводов с живыми организмами, которые все больше могут мыслить и действовать самостоятельно, выходя за пределы заранее запрограммированных задач на традиционно автоматизированных заводах. Это может способствовать дальнейшему распространению "темных заводов", где производство настолько автоматизировано, что работа происходит круглосуточно при приглушенном освещении", - пишет издание.

Для США такая динамика несет риски: КНР может укрепить позиции в мировых цепочках поставок быстрее, чем Вашингтон успевает реагировать.

Напомним, Китай совершил прорыв в сфере зеленой энергетики, обогнав по её объёмам выработки все западные страны.

Ранее сообщалось, что КНР приняла на вооружение первый в мире авианосец, оснащённый электромагнитной катапультой для взлёта истребителей.