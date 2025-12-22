Китайская компания Moore Threads представила ИИ-ускоритель для обучения Huashan. По заявлению фирмы, по мощности он превзойдёт серию Hopper (H100, H200) американской компании NVIDIA и приблизится к производительности её же Blackwell. В массовое производство его запустят в 2026 году.

Как сообщает Caixin Global, презентация состоялась на конференции разработчиков MDC 2025.

Чип назвали в честь одной из пяти священных гор Китая.

Чип Huashan построен на новой архитектуре Huagang, включает два вычислительных чиплета и восемь модулей памяти HBM. По пропускной способности памяти, как отметил разработчик, чип сопоставим с B200 от NVIDIA, а по объему памяти превосходит более старый Hopper и новейший Blackwell.

Moore Threads была основана в 2020 году бывшим вице-президентом NVIDIAи главой ей китайского подразделения Чжаном Цзяньчжуном.

Китай в плане чипов все ещё зависит от США. Но, как видим, стремится как можно скорее от этой зависимости избавиться.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп разрешил продажу Китаю некоторых мощных чипов NVIDIA. Это было одним из главных условий Китая по соглашению о завершении торговой войны.

Ранее мы также писали, что китайская модель искусственного интеллекта от стартапа DeepSeek обошла ChatGPT, став самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в App Store.