Президент США Дональд Трамп разморозил поставки в Китай передовых процессоров для искусственного интеллекта. В частности, Трамп одобрил продажу Пекину второго по мощности чипа Nvidia H200.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Решение последовало за месяцами торгов между сторонниками технологической отрасли и сторонниками оборонного курса, так как эти технологии могут оказать Китаю военную и экономическую помощь. Это решение стало крупной победой гендиректора Nvidia, который месяцами лоббировал в Белом доме смягчение экспортных ограничений.

Трамп сообщил, что аналогичное разрешение получат и другие производители чипов, такие как Advanced Micro Devices и Intel. Часть доходов от производства чипов будет поступать правительству США, что, по мнению экспертов, может нарушать законодательство США.

Этот шаг также является отходом от курса Трампа, чья администрация изначально обещала ограничить продажи ИИ-чипов в Китай.

Позже сам Трамп пояснил, зачем разрешил продажу Китаю мощных ИИ-чипов NVIDIA.

По его словам, купить их смогут только "одобренные клиенты", а 25% будет выплачено США.

"Эта политика поддержит американские рабочие места, укрепит производство в США и принесёт выгоду американским налогоплательщикам. Американские клиенты NVIDIA уже переходят на их невероятные, ультрасовременные чипы Blackwell, а скоро - Rubin. Ни один из них не входит в эту сделку. Тот же подход будет применён к AMD, Intel и другим великим американским компаниям", - написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Напомним, весной Трамп отменил пошлины на смартфоны и компьютеры из Китая.

А на днях министерство коммерции Китая оперативно одобрило заявки местных экспортеров на выдачу лицензий для экспорта полупроводников и предоставило исключения для отвечающего требованиям экспорта.