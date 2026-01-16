В Сети распространяют видео из прибрежных зон Херсона, сообщая, что Днепр там замерз.

Местные паблики пишут, что это не соответствует действительности: пока на реке наблюдается только тонкая ледяная корка, которая не выдерживает вес человека.

Отмечается, что замерзание коснулось лишь отдельных проливов, в то время как основное русло Днепра в районе Херсона не сковано льдом.

Однако если морозная погода продлится достаточно долго и Днепр скует прочный лет, то это может резко изменить военную обстановку на огромном участке фронта.

Как известно, по Днепру проходит линия на фронта от Херсона в устье Днепра до Степногорска и Приморского на Каховском водохранилище в Запорожской области (оно же разделяет, например, и захваченный РФ Энергодар с подконтрольным Украине Никополем).

И, не исключено, воюющие стороны могут попытаться форсировать Днепр по льду. Это будет также очень непростой задачей - придется пройти широкую полосу по совершенно открытой местности.

Причем противник может в любой момент ударить по льду артиллерий или КАБ и штурмовые группы уйдут под воду без шансов на спасение.

Однако, если периодически Днепр пытаются форсировать на лодках, то, есть вероятность, что попробуют и по льду (если он станет достаточно крепким). Как минимум - на островах около Херсона, где периодически идут бои разной степени интенсивности.

Напомним, осенью в РФ заявляли, что российские войска захватили Карантинный остров южнее Херсона в результате форсирования Днепра.

Война в Украине идет 1423-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 16 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг армия РФ продолжила продвигаться в районе Степногорска, к югу от Запорожья, на восточном берегу бывшего Каховского водохранилища. Также у россиян есть продвижение под Константиновкой Донецкой области. В тылу РФ продолжала наносить удары по объектам украинской энергетики: 15 января пострадал крупный объект энергоснабжения в Харькове.

