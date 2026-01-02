Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ударом по кафе в Херсонской области, где, как заявляет РФ, обвиняя в ударе Украину, погибли 27 человек.

Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, подобные инциденты являются неприемлемыми.

"Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, в результате продолжающихся нападений на Украине, а также в РФ. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены", – сказал Дюжаррик.

При этом он отметил, что ООН пока не может проверить информацию об ударе и жертвах.

Напомним, украинский Генштаб отрицает этот удар.

В то же время вчера украинские военные паблики писали, что удар имел место и наносился по "колаборантам" и россиянам, праздновавшим Новый год.

Между тем разведка Украины предупредила о возможной масштабной провокации РФ на Рождество по старому стилю.