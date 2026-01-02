Россия готовит масштабную провокацию со значительными человеческими жертвами с целью срыва мирных переговоров.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины на своей странице в Facebook.

Как ожидают в ведомстве, провокация произойдет на территории самой РФ или на оккупированных землях, после чего Москва возложит вину на Украину и продемонстрирует обломки западных дронов.

Ожидаемое время провокации - Рождество по восточному обряду (7 января) или накануне. Среди возможных мест в СВР называют храм.

"Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины. Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БпЛА западного производства, которые будут доставлены на место провокации с линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

Разведка упоминает заявления РФ об атаке дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина и "новые сфальсифицированные информационные поводы". Видимо, имеется в виду удар по кафе в Херсонской области, во время которого, по сообщениям российской стороны, погибли дети.

Ранее Служба внешней разведки РФ обвинила Запад в подготовке рукотворной аварии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ядерных реакторов, чтобы впоследствии возложить ответственность на Россию.