В России отрицают, что ее беспилотник залетал на территорию Румынии. В российском посольстве расценили это обвинение как надуманное и назвали произошедшее провокацией Украины.

Об этом заявило посольстве РФ в Румынии в соцсети "ВКонтакте".

Публикация стала реакцией на протест, который выразил румынский МИД российскому послу. Российскую сторону обвинили в запуске дрона, который, по данным Бухареста, пролетел над территорией Румынии у границы с Украиной.

Как отметили в посольстве, его представителю румынский МИД не предоставил ни одного доказательства того, что дрон был российский.

"Ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата протест румынской стороны был отклонен как надуманный и необоснованный. Посол подчеркнул, что все факты указывают на то, что в действительности имела место намеренная провокация киевского режима, который… отчаянно пытается любыми средствами вовлечь другие европейские государства в опасную военную авантюру против Российской Федерации", - заявляет посольство РФ.

Посол Владимир Липаев считает, что Украина намеренно пошла на провокацию, пытаясь настроить европейские государства против России.

Напомним, 13 сентября в Румынии сообщили о вылете двух истребителей F-16 с авиабазы в Фетешти для мониторинга воздушного пространства у границы с Украиной. Поводом для этого стали российские удары по объектам на Дунае. По данным СМИ, самолёты засекли и сопровождали беспилотник примерно в 20 км к юго-западу от населённого пункта Килия-Веке.

Ранее мы писали, что после вторжения российских беспилотников Польша перебросит около 40 тысяч солдат к границе с Беларусью и Россией.