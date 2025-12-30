Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил заявленную РФ атаку на резиденцию главы Кремля Владимира Путина, в которой Москва обвинила Украину.

Об этом премьер Пакистана написал в соцсети X.

При этом Шахбаз Шариф не называет прямо в своем посте Украину, но называет атаку "гнусной".

"Пакистан осуждает сообщения о нападении на резиденцию Его Превосходительства Владимира Путина, Президента Российской Федерации. Подобный гнусный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира. Пакистан выражает солидарность с президентом Российской Федерации, а также с правительством и народом России. Мы вновь заявляем о своем решительном неприятии всех форм насилия и действий, направленных на подрыв безопасности и угрозу миру", - заявил Шариф.

Вслед за Пакистаном заявленную Россией атаку на резиденцию Путина осудила Индия, также не упомянув прямо Украину.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о нападении на резиденцию президента Российской Федерации. Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем всех заинтересованных лиц сосредоточиться на этих усилиях и избегать любых действий, которые могли бы подорвать их", - написал в соцсети X премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Напомним, РФ заявила об атаке беспилотников на резиденцию Путина и объявила о подготовке ответного удара.

Украина эту атаку отрицает. Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал мир осудить провокационные заявления РФ, которые, по его мнению, направлены на "срыв конструктивного мирного процесса".

