Если Россия будет бить по атомным подстанциям, то может случайно поразить и сами АЭС, поскольку они расположены очень близко.

К такому выводу пришел эксперт по дронам Сергей Бескрестнов.

В своем телеграм-канале он написал, что подстанции при АЭС находятся в километре, а иногда и всего в 300 метрах от реакторов. Если ракета вместо подстанции попадет по АЭС, возникнет угроза "второго Чернобыля", считает Бескрестнов.

Он также опубликовал карты расположения упомянутых подстанций.

Между тем военный телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщает, что россияне сейчас принимают решение об ударе по подстанциям, связанным с украинскими АЭС. По данным канала, зафиксирована разведка по этим подстанциям.

"Информация о том, что они смотрят именно эти объекты, у нас впервые появилась во второй половине 2024 года. Повторно появлялась периодически в течение 2025 года, и снова сейчас. Помогает им в этом Китай", - написал телеграм-канал.

Он добавил, что решение об ударах по объектам украинских АЭС пока не принято, но оно может быть утверждено уже в ближайшее время.

"Они (россияне - Ред.) сейчас и принимают решение, как они будут (и будут ли вообще) работать по объектам, связанными с АЭС. Никто вам точно не скажет, что они будут делать, ни за день, ни за неделю перед самим обстрелом", - написал канал.

В то же время он призвал "готовиться к худшему" из-за того, что энергетические объекты не были должным образом укреплены.

"На какие-либо защитные сооружения я бы не надеялся, учитывая, что у нас в публичном пространстве уже открыто говорят, мол Киев не готов. Так если столица не готова, то на кой черт требовать чего-то от той же Черниговской области, где бюджет в несколько раз меньше?" - задал риторический вопрос канал.

"Николаевский Ванек" считает, что деньги на укрепление станций разворовали.

"Одно успокаивает, конечно: все засунувшие свои руки в это дело и успешно сп@здившие наши с вами (и скорее всего партнёрские) бабки, - все сидеть не будут. Все выйдут под залог, который будет 1/5 от суммы сп@зженного", - с сарказмом написал канал.

Напомним, позавчера Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит новые удары по украинской энергетике, в том числе по сетям, от которых зависят атомные станции.

А в ГУР заявили, что поражение АЭС может погрузить Украину в полный блэкаут, так как они остались последним невредимым генератором электроэнергии в стране.