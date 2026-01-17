Россия готовит новые удары по украинской энергетике, в том числе по сетям, от которых зависят атомные станции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с новым главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олегом Иващенко.

"Не фиксируем готовность агрессора выполнять какие-либо договоренности и прекращать войну. В то же время достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции. Каждый российский удар по энергетике в условиях такой жёсткой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых государств, в частности Соединённых Штатов, для окончания этой войны. Украина – максимально конструктивная в дипломатии, Россия – сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми. Партнёры должны сделать из этого надлежащие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чьё влияние имеет значение и может помочь", - заявил президент Украины.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке новых массированных ударов по Украине.

