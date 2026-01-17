Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "кадровых решениях" в сфере ПВО.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении.

По словам президента, это необходимо для усиления противовоздушной обороны.

"С министром обороны Украины мы обсудили работу ПВО, проверку последствий ударов и обстоятельств каждой российской атаки. Решения тоже будут, которые необходимы, чтобы изменить систему нашей защиты, в том числе кадровые", - заявил Зеленский.

Ситуацию прокомментировал народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

"Хочется напомнить о гениальных стратегических решениях, когда военных из ПВО отправляли в штурмовики. Когда я писал об этом, большинство просто молчали. Ну а сейчас мы всей страной наслаждаемся 12-18 часами без света", - заявил Гончаренко.

Напомним, накануне Зеленский сообщил украинцам о подготовке армией России новых массированных ударов.

Ранее в Минэнерго сообщили, что самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Киеве и Киевской области. Ранее озвученные графики отключений не действуют, применяются аварийные отключения.

Между тем недавно ставший министром энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам.