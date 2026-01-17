Украинцы могут полностью остаться без света и тепла после ударов по подстанциям АЭС, которые планирует Россия.

Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Путём уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединённой энергосистемы Украины, чтобы украинцы полностью остались без света и тепла. По состоянию на середину января 2026 года Россия провела разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины", – сообщает ГУР.

По данным разведки, это будет сделано "с целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны".

Отметим, что РФ уже наносила удары по подстанциям, питающие атомные объекты. К полному коллапсу электроснабжения это тогда не привело, но сейчас ситуация крайне неблагоприятная на фоне ранее нанесённого ущерба и сильных морозов.

Напомним, сегодня об угрозе удара по инфраструктуре АЭС заявлял Зеленский.

О том,как ситуация в энергетике Украины скажется на переговорах о завершении войны, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается 1424-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 17 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

