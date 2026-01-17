В ГУР предупредили, что украинцы могут остаться без света и тепла при ударе по подстанциям АЭС
Украинцы могут полностью остаться без света и тепла после ударов по подстанциям АЭС, которые планирует Россия.
Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Путём уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединённой энергосистемы Украины, чтобы украинцы полностью остались без света и тепла. По состоянию на середину января 2026 года Россия провела разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины", – сообщает ГУР.
По данным разведки, это будет сделано "с целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны".
Отметим, что РФ уже наносила удары по подстанциям, питающие атомные объекты. К полному коллапсу электроснабжения это тогда не привело, но сейчас ситуация крайне неблагоприятная на фоне ранее нанесённого ущерба и сильных морозов.
Напомним, сегодня об угрозе удара по инфраструктуре АЭС заявлял Зеленский.
О том,как ситуация в энергетике Украины скажется на переговорах о завершении войны, мы писали в отдельном материале.
Война в Украине продолжается 1424-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 17 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.