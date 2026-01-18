Возможные удары по подстанциям атомных электростанций о которых заявляли в Главном управлении разведки Украины могут иметь крайне серьезные последствия, вплоть до тотального блэкаута всей страны.

Об этом заявила народный депутат из партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.

По её словам, Россия уже наносила удары и фактически "прощупывала" этот сценарий, однако пока не решалась на скоординированную и полномасштабную атаку именно по подстанциям, связанным с работой АЭС, учитывая высокие технические, политические и международные риски.

"Украинские АЭС производят более половины всей электроэнергии, но они не могут работать "вхолостую". Если из-за поражения высоковольтных подстанций и линий передачи станет невозможно выдавать электроэнергию в энергосистему, АЭС будут вынуждены снижать мощность или полностью останавливать отдельные энергоблоки", - пишет Безуглая.

Между тем экс-нардеп Виктория Войцицкая, которая в прошлом созыве занимала должность секретаря комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, заявила, что вся Украина зависит от работы трёх АЭС - Ровненской, Западноукраинской и Хмельницкой, и если из строя будут выведены все три АЭС, могут быть проблемы.

При этом, по словам Войцицкой, с помощью партнеров был сформирован некий "запас оборудования", который позволяет быстрее вернуть АЭС в строй в случае повреждения.

Ранее о подготовке новых массированных ударов по энергетике Украины, в том числе подстанциям АЭС сообщал Владимир Зеленский.

Подробнее о ситуации в украинской энергетике мы писали в отдельном материале.