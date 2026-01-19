Работа метро в столице Украины может быть остановленв в случае ухудшения ситуации с электроснабжением Киева.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телемарафона.

Так эксперт ответил на вопрос ведущего, был ли смысл остановить электротранспорт и объявить каникулы в учебных заведениях с целью экономии электричества.

"Возможно, ситуация будет более критическая – это мне трудно прогнозировать. Сейчас всё-таки имеется достаточно мощностей чтобы дать электроэнергию и метрополитену и минимум для населения, для бизнеса. Если ситуация будет ухудшаться, такая опция не исключена. Но будем надлеяться на лучшее", – заявил Омельченко.

Ранее журналисты подсчитали, что Борисполь, Бровары и Киев дольше всего были без света после зимних атак РФ на украинскую энергетику.

Война в Украине продолжается 1426-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 19 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Противник также нанёс воздушные удары по Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Хмельницкой области. Сообщалось о погибших и раненых, пожарах и разрушениях.

