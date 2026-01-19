Сотрудница киевского роддома №6 Арина Арутюнян рассказала о масштабном сокращении сотрудников реанимации новорожденных.

О ситуации она сообщила в соцсети Threads.

"Хочу обратить внимание на ужасную ситуацию, которая прямо сейчас происходит вокруг неонатальной службы в киевском городском роддоме №6... Нам, сотрудникам реанимации новорожденных, сообщили о предстоящем значительном сокращении количества ставок для медсестер, врачей и полном отсутствии санитарок в отделении. От нас требуют перейти в другое отделение, а при отказе угрожают увольнением. Директор оправдывает это уменьшенным количеством родов - мол, за что платить медсестрам, если в отделении нет пациентов. Но на то и работает реанимация, что никто не знает, когда они появятся! У нас может быть от 0 до 4 детей одновременно. При сокращении реанимационного медицинского персонала кто будет работать и спасать таких детей? Руководство хочет сделать одну медсестру в смену для трех отделений (физиология, постинтенсив, реанимация)", - сказано в публикации.

В комментариях сотрудница больницы скорой помощи написала, что в их учреждении давно сократили людей, а гнойную хирургию закрыли.

"Я работаю в больнице скорой помощи, нас давно сократили, гнойную хирургию закрыли, в отделении сейчас 58 человек. И завтра я после 18 вечера буду одна на все отделение. Врач, одна санитарка и я. Было такое, что не платили ночных, месяц не платили зарплаты, потому что денег нет. Они уже такие условия делают, что невозможно работать. Теперь у нас дежурит 2-3 врача, а было семь", - описала ситуацию комментатор.

Летом мы рассказывали, что во многих городах и селах на западе Украины резко уменьшилось количество населения. Работы там нет, населенные пункты пустеют.

В Украине также падает рождаемость и растет смертность, из-за чего СМИ писали об угрозе демографического коллапса.